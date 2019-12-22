Antalya'da ucuz yorgan ve battaniye izdiham?

Antalya'da bir hal? ma?azas?n?n indirimli sat??a sundu?u ?ift ki?ilik battaniye ve yorganlar? almak isteyenler izdihama neden oldu.

Muratpa?a il?esinde bir hal? ma?azas?, il d???ndaki depodaki ?r?nlerini su bast??? gerek?esiyle ?r?nlerinin elde kalmamas? i?in y?zde 70'e varan indirime gitti?ini duyurdu. Ma?aza indirim yap?laca?? ?r?nlerin ?e?idini ve fiyatlar?n? i?eren bro??rleri camlara ast?. Fiyatlar? g?ren vatanda?lar ma?azaya ak?n etti. 20 liraya markal? oldu?u iddia edilen ?ift ki?ilik battaniye ve yorganlar? almak isteyenler izdihama neden oldu. G?revliler y?ksek bir yere ??k?p, ellerini a?an vatanda?lara hal? ve battaniyeleri birer birer da??tt?. Ayn? ?r?n? sahiplenen ki?iler aras?nda k?sa s?reli tart??malar ya?and?. Tart??ma, g?revlilerin m?dahalesi ile b?y?meden ?nlendi. Sadece bir ?r?n alma hakk? bulunan ki?iler, ald?klar? battaniye ve yorganla g??l?kle d??ar? ??kabildi. Baz? kad?nlar?n ?ocuklar?yla indirimli ?r?n almaya geldi?i g?r?ld?.

G?revli ?a?k?na d?nd?

Ayn? ma?azan?n g?nler ?nce sabah saatlerinde yapt??? indirimde de izdiham ya?and?. Ma?aza sahibinin cep telefonu kameras?na yans?yan g?r?nt?lerde vatanda?lar adeta birbirini ezdi. Vatanda?lar?n aras?nda kalan bir g?revlinin, ?Abov yava? yava?, ki?i ba??na birer tane ablac???m. Ki?i ba?? birer tane. ?r?nlere basmay?n abov. Ablac?m birer tane al?n. Aman Allah'?m. Sesim k?s?ld?? s?zleri ya?ad?klar?n? g?zler ?n?ne serdi.

Emre Ayva, ihtiyac? olan ?r?nleri ezilmek u?runa ?ok ucuza ald???n? kaydetti. Kemal Alkaya ise, ge? geldi?ini, ?r?nlerin ya?anan izdiham nedeniyle k?sa s?rede bitti?ini dile getirdi. Kalabal??a ra?men bir battaniye almay? ba?aran Zeynep G?rg?l?, fiyat?n uygun oldu?unu, al?rken baya?? zorland???n? s?yledi.