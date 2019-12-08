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Antalya'da ucuzluk izdihamı

Antalya’da depoyu su bastığı gerekçesiyle indirim yapan mağazada izdiham yaşandı.

Antalya'da depoyu su bastığı gerekçesiyle indirim yapan mağazada izdiham yaşandı. İndirimli halı, battaniye


ve yorgan almak isteyenler adeta birbirini ezdi.


Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir mağaza sahibi, depoyu su bastığı gerekçesiyle ürünlerde indirime gitti. Günler öncesinden bastırdığı broşürle indirimi duyuran mağaza önünde sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalık, kapıların açılmasıyla ürünlere hücum etti. Vatandaşlar halı, paspas, battaniye gibi ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.


Mağaza sahibi Mehmet Fidan, tüm vatandaşları ucuzluğa davet ederek, "Tüm ürünlerimizde indirim var. Tüm halkımızı bekliyoruz, halılarımızı yüzde 70 indirimle zararına satıyoruz. Halı alan almayan almayan herkese paspas bedava" dedi.


İzdihamın yaşandığı mağazada bulunan bir vatandaş, “Millet bu devirde bir eksiğini giderdi. Halk çok memnun. Benim de ihtiyacım olmamasına rağmen 20 liraya çok ucuz olduğu için battaniye aldım” dedi.



“Cesaret edip giremem”


Fadime Taş adlı vatandaş ise hiçbir şey almadığını belirterek, “Çok yoğundu, cesaret edip giremem, rahatsızım. Yorganlar falan güzeldi, ucuz üstelik. Yorganım yoktu, alayım güzelce bir yorganım olsun istedim ama benden önce yorganı kapıştılar. Sağlık olsun” diye konuştu.


Vatandaşların birden fazla ürün almasından şikayetçi olan Yaşar Bozkurt, “İhtiyacın olanı kadar al, ayıp ya” dedi.


Zübeyde Ataş da, bin 500 TL'lik halıların 400 TL olduğunu belirterek, "İhtiyacı olan gelsin, daha devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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