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Antalya'da Ukraynalı turist, boğularak hayatını kaybetti

Antalya’nın Kemer ilçesinde Ukraynalı erkek turist tatil yaptığı otelin sahilinde boğularak, yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Ukraynalı erkek turist tatil yaptığı otelin sahilinde boğularak, yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, olay, dün öğle saatlerinde Kemer'deki bir otelin sahilinde meydana geldi. 61 yaşındaki Volodymyr Lytovchenko'yu sahilde hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan Lytovchenko'ya, otelin sağlık görevlileri ve cankurtaranlar müdahalede bulundu. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Lytovchenko'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ukraynalı turistin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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