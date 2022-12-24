Antalya'da uluslararası düzeyde çalıntı kaydı bulunan otomobil yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde uluslararası düzeyde çalıntı kaydı bulunan otomobil, polis ekiplerince sürücüsüyle birlikte yakalandı.

Kemer ilçesinde yabancı plakalı bir aracın çalıntı olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri aracı Merkez Mahallesi Lise Caddesi üzerinde durdurdu. Yabancı plakalı araç hakkında yapılan incelemede, ‘Uluslararası Düzeyde Çalıntı Oto' kaydının olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü T. Y. yakalanırken, bahse konu araç yediemin otoparkına çekildi.