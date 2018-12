Antalya'da üreten kadınlar Yerli Malı Şenliği'nde buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreten kadınları Tophane Çay Bahçesi'nde Yerli Malı Şenliğinde buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Antalya'daki üreten kadınlar için Yerli Malı Haftası kapsamında Yerli Malı Şenliği düzenledi. Tophane Çay Bahçesi'nde kurulan 75 stantta, ASMEK ve Aile Eğitim Merkezi kursiyerleri; kadın kooperatifleri, dernekler, STK'lar, kadın platformlarından birçok kadın ürettikleri el emeği ürünleri satarak bütçelerine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel ile birlikte 18 Aralık'a kadar devam edecek şenliği ziyaret etti. Stantları tek tek gezen Başkan Türel ve eşi Ebru Türel, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini hayranlıkla izledi. Kadınlarla sohbet eden Başkan Türel, bereketli satışlar diledi.

“Yerli ve milli olacağız”

Menderes Türel, yerli ve milli üretim hamlesinin adeta ülke çapında bir kampanyaya dönüştüğü bu zamanda Yerli Malı Haftasının önemine ve anlamına işaret etti. Türel, “1946'dan beri kutladığımız Yerli Malı Haftası'nın ana gayesi ekonomik krizlerin yaşanmaması, yabancı ülkelere para akışının önüne geçilmesi ve toplum olarak bilinçli tüketici kavramının yayılması şeklindedir. Cumhurbaşkanımızın bu gaye çerçevesinde başlattığı milli hamleler tüm dünyada yakından izleniyor ve geleceğe de umutla bakmamıza neden oluyor. O yüzden hep birlikte yerli ve milli olacağız” dedi.

El emeği ürünler Antalyalılarla buluşuyor

Bu çerçevede Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak daima proje üreten bir belediye olmayı her zaman başardıklarını ifade eden Türel, “Türkiye'de birçok ilkleri de gerçekleştirmek nasip oluyor. Bunları yaparken yerel değerleri korumaya bizden olana önem vermeye çaba sarf ediyoruz. Kadınlarımız üreterek daima baş tacımız olmuştur. Onların bu üretme isteğinin devam edebilmesi için işte böyle pazarlara da ihtiyacımız oluyor. Antalya'da pek çok kadın kardeşimiz ASMEK kurslarından mezun olunca ürettikleri ürünleri satabilecekleri yer bulmakta zorlanıyorlardı. Onlar bu konuda bizden bir talepte bulununca bir an olsun tereddüt etmeden böyle bir yeri hizmetlerine sunduk. Böyle bir talep için en uygun takvimin de Yerli Malı Haftası içinde olabileceğine karar verdikten sonra bu haftayı adeta bir fırsat olarak düşündük. Böylelikle Tophane Çay Bahçesinde 14-18 Aralık tarihleri arasında tüm üreten kadınlara yiyecekten el sanatlarına her tür el emeği göz nuru ürettiklerini Antalya halkı ile buluşturma fırsatı sunuyoruz” diye konuştu.

“Üreten insanın her zaman yanındayız”

Büyükşehir Belediye olarak üreten kadınlara Yerli Malı Haftası kapsamında Yerli Malı Şenliği'ni organize ettiklerini ifade eden Türel, “ASMEK kursiyerleri yanı sıra dernekler, STK'lar, sosyal medyadan bu konuda faaliyet gösteren hanımefendiler, kadın platformları ve daha birçok üreten kadınımız buralarda ürettiklerini satabilecekler. Bazen bir küçük dokunuş insanın hayatını değiştirebiliyor. Üreten her insanın daima yanında olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu vesile ile Yerli Malı Haftanızı kutlar pazarınızın bereketli olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Şenlikte daha sonra İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı bir konser verdi.