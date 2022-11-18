İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da uygunsuz park eden ve hurda araçlar sorgulandı

Antalya’da uygunsuz park ve hurda araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Antalya'da uygunsuz park ve hurda araçlara yönelik uygulama yapıldı. Toplam 134 araç sorgulanırken, arandığı tespit edilen 2 kişi de yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Antalya genelinde uzun süreli park edilmiş, hurdaya dönmüş veya dönmek üzere araçlar ile kamyon-kamyonet gibi araçların uygun olmayan yerlerde yaptıkları parklar ve yine bu araçların uyuşturucu veya fuhuş amaçlı kullanım yerine dönüşmesini önlemek amacıyla uygulama yapıldı. Uygulamada, 134 araç sorgulanırken, 93 araç çektirildi, 18 araca trafik yönünden idari işlem uygulandı ve arandığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

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