Antalya'da uyuşturucu operasyonları

Antalya'da Hint keneviri yetiştiren ve uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyonlarını sıklaştırdı.

Narkotim ekipleri A.Ö. isimli şahsın evinin yakındaki sera içinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarıyla harekete geçti. Sera içinde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi ve kenevir bitkisi yetiştirmekte kullanılan aparatlar ile zirai tarım ilaçları ele geçirildi. Şüpheli A.Ö. gözaltına alındı.

Avni Tolunay Caddesi Perge Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta şüphe üzerine durdurulan otomobilde L.A, B.K, ve A.Ç'nin üzerinde yapılan aramada 7,5 gram metamfetamin, araçta ise hassas terazi ele geçirildi.

Kumluca Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri C.A'nın evinde yaptıkları aramada 36 gram esrar, 154 adet kenevir bitkisi tohumu, 1 adet terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 700 TL ele geçirildi.

M.K. isimli şahsın adresinde yapılan aramada ise toplam daralı ağırlığı 72 gram olan esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilere ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından işlem yapıldı.