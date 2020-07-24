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Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 14 tutuklama

Antalya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 36 kilo 380 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 36 kilo 380 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.


Antalya'da uyuşturucu ile mücadelede yürütülen 'Alan Denetimi Projesi' kapsamında riskli bölgelerin tüm giriş ve çıkışları tutularak, ara sokak ve caddeler teknolojik araç-gereçler kullanılarak narkotik ekipleri tarafından markaj altına alındı. Riskli bölgeler olarak belirlenen yerlerde çalışmalarını yürüten narkotik ekipleri, doğu illerinden Antalya'ya uyuşturucu getiren gruplara yönelik operasyonlar düzenledi. Son 5 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda toplam 36 kilo 380 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 14 kişi tutuklandı.

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