Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 327 şahsa işlem yapıldı

Antalya'da 14-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 289 uyuşturucu operasyonlarında 327 şüpheliye adli işlem yapılırken, 33 kilogram esrar ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, 14-28 Ekim 2022 tarihleri arasında yürütülen 289 uyuşturucu madde olayında toplam 327 şahsa adli işlem yapıldı.

Bu olaylarda; 33) kilo 165 gram esrar maddesi, 2 kilo 833 gram metamfetamin maddesi, 4 kilo 425 gram eroin maddesi, 40 gram kokain maddesi, 160 adet extacy maddesi, 225 adet sentetik ecza maddesi, 101 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4 maddesi, 19 adet hassas terazi, 48 bin 225 TL, 590 Euro, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca, 34 fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uygulamalarda, 332 araç ve 6 bin 611 şahıs sorgulanırken, aranan 41 şahsa işlem yapıldı.

Yapılan yakalamaların yanı sıra bilgilendirme ve önleme faaliyetleri olarak; En İyi Narkotik Polisi Anne, metamfetamin ile mücadele ve Narkorehber eğitimleri çerçevesinde 171 oturumda 6 bin 209 kişiye eğitim verildi. Narko Nokta Projesi bünyesinde ise 611 kişiye bilgilendirme yapıldığı bildirildi.