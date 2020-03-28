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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yapılan araştırma ve istihbari çalışmalar neticesinde bir şüphelinin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. M.A.K.'nin Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 1'er gram paketlenmiş 42 paket metamfetamin, 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. M.A.K., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alındı.

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