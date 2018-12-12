Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Manavgat genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Görevlilerin, şüphe üzerine Ü.T, B.T, S.K. ve A.A.Ç. ile yaptığı görüşmede şahıslar uyuşturucu madde kullandıklarını kabul ederken maddeyi S.D.'den satın aldıklarını itiraf etti.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir eve baskın düzenleyen polis, S.D.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada 1.7 gram eroin maddesi, 3 adet suboxon hap, uyuşturucu madde kullanım aparatları ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL para ele geçirildi.

Ü.T, B.T, S.K, M.G. ve A.A.Ç. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak ve bulundurmak suçlarından mahkemeye çıkarılan S.D. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.