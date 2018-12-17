Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan araç ile Antalya'ya gelen A.K. ve N.K.'nin bulunduğu araç, Burdur yolu Döşemealtı Bölge Trafik kavşağında durduruldu. Araçta arama yapan görevliler, aracın ön ve arka koltuğu arasına gizlenmiş, üzeri yorgan ile örtülü çanta içerisinde, şeffaf naylon poşetler içerisinde toplam 10 bin 150 adet ecstasy hap ile aynı çanta içerisinde streç naylonlara sarılı 6 paket halinde toplam 3 kilo eroin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.