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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya’da bir araçta yapılan aramada 5 bin 300 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Antalya'da bir araçta yapılan aramada 5 bin 300 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri dün sabaha karşı Burdur-Antalya yolunda C.A. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta narkotik madde arama köpeği ile arama yapan görevliler, 5 şeffaf poşete paketlenmiş daralı 5 bin 300 gram skunk (esrar) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A. "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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