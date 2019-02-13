Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya'da bir araçta yapılan aramada 5 bin 300 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri dün sabaha karşı Burdur-Antalya yolunda C.A. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta narkotik madde arama köpeği ile arama yapan görevliler, 5 şeffaf poşete paketlenmiş daralı 5 bin 300 gram skunk (esrar) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A. "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.