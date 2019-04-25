Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Antalya'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 110 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yapılan soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya merkezde, şehirlerarası otobüs terminalinde, uluslararası havalimanında ve Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka Mahallelerinde 16-24 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 2 kilo 74 gram esrar maddesi, 5 kilo 404 gram skunk esrar maddesi, 58 adet ecstasy hap, 895,77 gram esrar maddesi, 3,8 gram metamfetamin maddesi, 16,2 gram kokain maddesi, 4 adet captagon maddesi ile 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 110 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak"ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasını müteakip mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 11'i Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.