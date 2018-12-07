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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde durdurdukları bir araçtan poşet atıldığını fark etti. Bunun üzerine atılan poşeti bulan ekipler, 2 kilo 520 gram esrar maddesi ele geçirdi. Araç ise kovalamaca sonucunda Göksu Caddesi üzerinde durduruldu. Aracın içinde bulunan M.Ş, F.F. ve Y.E. yakalandı.


Yakalanan şüpheliler ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, yapma ve sağlama' suçundan adli makamlara sevk edildi.

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