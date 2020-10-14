İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ANTALYA (İHA) – Antalya’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 131 gram uyuşturucu madde ile 372 bin TL ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 131 gram uyuşturucu madde ile 372 bin TL ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sonucunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen K.K, B.D., İ.H.A., ve M.D. isimli şahısların bulunduğu evde yapılan aramada 131 gram metamfetamin maddesi ve 372 bin TL suçtan elde edilen paraya el konuldu.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheliler gözaltına alınarak gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.