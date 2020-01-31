Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu

Antalya'da bir işhanının altında bulunan otoparkta uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Şahıslardan yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Sinan mahallesinde, bir işhanının altında bulunan otoparkta uyuşturucu/uyarıcı madde saklandığı ve buradan da şahıslara satıldığı bilgiler doğrultusunda adrese ve şahısların ikametine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 2 bin 624 adet ecstasy hap, daralı 2.904 gram esrar maddesi, 2 adet dijital hassas terazi, 3 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 TL para ele geçirildi.

Operasyon neticesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan 4 şüpheli şahısa işlem yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 4 şüpheli şahıs Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.