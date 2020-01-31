İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu

Antalya’da bir işhanının altında bulunan otoparkta uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da bir işhanının altında bulunan otoparkta uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalanarak tutuklandı.


Şahıslardan yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Sinan mahallesinde, bir işhanının altında bulunan otoparkta uyuşturucu/uyarıcı madde saklandığı ve buradan da şahıslara satıldığı bilgiler doğrultusunda adrese ve şahısların ikametine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 2 bin 624 adet ecstasy hap, daralı 2.904 gram esrar maddesi, 2 adet dijital hassas terazi, 3 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 TL para ele geçirildi.


Operasyon neticesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan 4 şüpheli şahısa işlem yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 4 şüpheli şahıs Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.