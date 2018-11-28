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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya’da bir eve narkotik köpeği eşliğinde yapılan baskında 3 bin 100 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da bir eve narkotik köpeği eşliğinde yapılan baskında 3 bin 100 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Narkotik köpeği Pars'ın da katıldığı baskında evde yapılan aramada, küçük ve büyük poşetlerde satışa hazır şekilde 3 bin 100 gram skunk (esrar), hassas terazi ve şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Şüpheli M.A. çıkarıldığı mahkemece, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından tutuklandı.

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