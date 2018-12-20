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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Kaş ilçesinde H.K. isimli şüphelinin 18 Aralık günü Kaş ilçesi Kasaba Mahallesi'nden uyuşturucu madde temin edeceği yönünde bilgilere ulaştı. Doğantaş köyü çıkışında polisin dur ihtarına uymayan H.K. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. H.K, kovalamaca sırasında aracın camından beyaz poşet içerisinde 53,86 gram esrar olduğu değerlendirilen madde atarak kaçmaya çalıştı. Şahıs polis tarafından durdurularak yakalandı.


Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, şeffaf poşet içerisinde daralı 74,33 gram toz halinde esrar ve 2,01 gram macun olarak tabir edilen uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ve uyuşturucu maddenin tartımında kullanıldığı değerlendirilen elektronik tartı ele geçirildi. Şüpheli H.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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