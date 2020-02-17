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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Korkuteli evlerinin bahçesinde "dişi hint keneviri" yetiştiren baba ve oğlu jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Korkuteli evlerinin bahçesinde "dişi hint keneviri" yetiştiren baba ve oğlu jandarma tarafından yakalandı.


Bir ihbarı değerlendiren Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bozova Jandarma karakol Komutanlığı ve JASAT timi birlikte yaptığı araştırma sonrası Yeşilyayla Mahallesinde H.E.'nin evine baskın düzenledi. Yapılan aramada şahısların evlerinin bahçesine ısıtmalı sera sistemi kurdukları, burada saksıların içinde 342 kök dişi hint keneviri yetiştirdikleri, ayrıca 101 gram hint keneviri bitkisini kurutarak kubar esrar elde ettikleri tespit edildi. Evde yapılan aramada ise 198 gram hint keneviri tohumu ele geçirdi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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