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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde suçundan 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde suçundan 3 şüpheli yakalandı.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, D-400 Karayolu Gültepe Kavşağında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde A.Y., F.Y. ve K.A. isimli şüpheli şahıslar üzerinde arama yapıldı.


Yapılan aramada A.Y. isimli şahsın üzerinden 3,29 gram eroin maddesi, F.Y. isimli şahsın üzerinden de 9,42 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında cumhuriyet başsavcısının talimatına istinaden “Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak” suçlarından adli işlem yapıldı.

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