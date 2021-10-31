İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.


Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube ekipleri ile birlikte Dağbeli Mahallesi'nde C.C isimli şahsın ikametine baskın yaptı. İkamette yapılan aramada 15 adet uyuşturucu madde emildiği değerlendirilen peçete kağıdı, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam tüp, 30 santim ve 13 santim uzunluğunda plastik hortum, 48 adet uyuşturucu madde konulduğu değerlendirilen şeffaf kilitli plastik poşet ele geçirildi. Kan ve idrar örnekleri alınan C.C, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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