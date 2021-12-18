İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir evde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan arama kararının ardından Y.G İsimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada kuzune diye tabir edilen soba ve sigara paketleri içinde bin 550 Gram Skunk, 10 Gram Metamfetamin maddesi, 5 adet uyuşturucu hap, 15 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturuculara el konulurken Y.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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