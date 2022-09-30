Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda turizm bölgelerinde satılmak istenen bin 946 adet uyuşturucu hap ele geçilirken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda M.P., H.B ve Y.P. isimli şahısların ellerinde bulundurduğu uyuşturucu hapları Antalya sahil bölgesindeki turizm belgeli işletmelerde piyasaya sürecekleri bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Asayiş Şube JASAT Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada ise bin 946 adet uyuşturucu hap geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan 3 şüpheli Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alındı.