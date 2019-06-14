Antalya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Manavgat İlçe J. K.lığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde C.P. ve M.Ç. isimli şahısların Çolaklı bölgesinde yerli ve yabancı şahıslara uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Şüpheliler, yapılan fiziki takibin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Şüphelileri ikamet adresinde ve üzerinde yapılan aramada 12 gr Metamfetamin (Kristal) uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheliler ile birlikte olan T. A. ve Ö. Y. isimli şahıslar ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerden aynı zamanda basit yaralama suçundan arama kaydı bulunan C. P. ve M. Ç., uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk ekildi. İki şüpheli tutuklanırken diğer şüpheliler T. A. ve Ö. Y. uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.