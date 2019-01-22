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Antalya'da uyuşturucu operasyonuna 26 tutuklama

Antalya’da son 15 gün içinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 26’sı tutuklandı.

Antalya'da son 15 gün içinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 05-20 Ocak tarihleri arasında şehirlerarası otobüs terminalinde, havalimanı ve Zeytinköy olarak bilinen bölgede uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yapan gruplara yönelik çalışma yaptı.


22 farklı operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.


Polis çalışmada, 1.466,78 gram esrar maddesi, 51.824,66 skunk esrar maddesi, 9 bin 772 adet ve 5,60 gram ecstasy hap, 432,01 gram eroin, 94,46 gram kokain, 79,30 gram metamfetamin, 32 adet sentetik ecza, 3 hassas terazi, 1 adet tüfek ele geçirdi.

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