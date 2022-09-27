Antalya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde uyuşturucu maddelerin ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya'ya uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma başlatıldı.

22 Eylül tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muratpaşa ilçesinde yapılan operasyonda araç içerisinde bulunan E.K., H.Ö., Y.G. ve B.A. isimli şahısların üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada araca gizlenmiş vaziyette daralı 1 kilo 325 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. E.K., H.Ö., Y.G. ve B.A. yakalanarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler E.K., H.Ö., Y.G. ve B.A. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.