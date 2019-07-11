Antalya'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama

Antalya'da bir eve yapılan baskında 497 adet ecstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Gazi Mahallesinde ikamet eden (A.K.) isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde depoladığı ve sattığı yönünde bilgilere ulaştı. A.K. isimli şahsın Gazi Mahallesindeki ikametinde ve aracında arama yapan polis, 497 adet ecstasy hap ele geçirdi. A.K. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan adliyeye sevk edilen A.K, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.