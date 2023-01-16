İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü; Kepez, Manavgat, Serik ve Gazipaşa ilçe jandarma komutanlığı timleri, istihbarat şube müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlüğünün katılımı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak faaliyet icra edildi.


"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlarından aranan 35 şüpheli, operasyon sonucu gözaltına alındı. Yakalanan 18 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.