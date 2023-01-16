Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü; Kepez, Manavgat, Serik ve Gazipaşa ilçe jandarma komutanlığı timleri, istihbarat şube müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlüğünün katılımı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak faaliyet icra edildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlarından aranan 35 şüpheli, operasyon sonucu gözaltına alındı. Yakalanan 18 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.