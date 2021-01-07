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Antalya'da uyuşturucu şebekesine darbe: 8 tutuklama

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ve Korkuteli Jandarma Suç araştırma ekiplerinin 3 aydır takip ettiği içlerinde bir kadın avukatın da bulunduğu Uyuşturucu şebekesi çökertildi.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde ettiği bilgiler neticesinde Korkuteli C.Başsavcılığı Soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturmada Korkuteli ilçesinde ve Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla, içinde bir kadın avukatın da bulunduğu 9 Şüpheliyi 3 ay boyunca takibe alan Jandarma delilleri tamamladıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Operasyon'da yakalanan 9 şüpheli Korkuteli C.Savcılığındaki sorgusunun ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklama talebi ile sevk edildi. Mahkeme tarafından 8 şüpheli tutuklanırken avukat olduğu öğrenilen 1 şüpheli Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Soruşturma kapsamında ayrıca 28 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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