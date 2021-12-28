Antalya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 43 şüpheli tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın yılbaşı öncesi uyuşturucuya yönelik düzenlediği operasyonlarda 80 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı yaklaşan yeni yılın vatandaşlar ve turistler tarafından daha huzurlu ve güvenli bir ortamda kutlanabilmesi amacıyla uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor.

Son dönemde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda toplam 216,1 kilogram skunk, 11 kilo 500 gram kubar esrar, 3 kilo 250 gram metamfetamin, 3 kilo 200 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 kilo 800 kök kenevir bitkisi, 300 gram bonzai, 500 gram toz esrar, 150 gram eroin, 100 gram kokain ve 13 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda, 80 şüpheli hakkında Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. Bu şüphelilerin 43'ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 37'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.