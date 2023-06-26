Antalya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 26 tutuklama

Antalya'da polisin 60 ekip ve 200 personelle uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik 60 ekip 200 personelin katılımıyla operasyon yapıldı. Ekiplerin kapıları koçbaşıyla kırdığı baskınlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 40 kişi hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, “2313 SKM İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek” ve “Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26 şüpheli tutuklandı. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 35 kilo Esrar (Skunk), 2 kilo 500 gram Metamfetamin, 160 Adet A4 kağıdına emdirilmiş Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 276 kök Hint Keneviri Bitkisi ile 13 Adet Hassas Terazi ele geçirildi.