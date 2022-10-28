Antalya'da uyuşturucu tacirlerinin ormanlık alan planını polis bozdu

Antalya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik polis ekipleri tarafından seyir halindeki bir araca şok operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şahıs yakalanırken, şahısların ormanlık alana saklamaya çalıştıkları 4 kilo eroin polisin gözünden kaçmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla şahıs ve gruplara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Kepez ilçesinde Ş.D. ve İ.D. isimli şüpheliler araçla gittikleri ormanlık alana uyuşturucu madde gizledikleri sırada operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 paket halinde daralı ağırlığı 4 kilo olan eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 505 TL ve 200 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.D. ve İ.D. hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapıldı. Operasyon anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.