İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Antalya’da ikamet ettikleri evde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 yabancı uyruklu şüpheli, ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Antalya'da ikamet ettikleri evde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 yabancı uyruklu şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Antalya'da uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik sürdürülen çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda daralı 24,2 gram toz esrar, daralı 28,6 gram metamfetamin, daralı 23,6 gram macun esrar, 8 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve 10 adet kilitli poşet ele geçirildi. Konuyla ilgili yabancı uyruklu olduğu bildirilen A.H. ve S.J. yakalandı.


Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sağladıkları nedeniyle işlem yapılarak tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.