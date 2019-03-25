İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da uyuşturucu ticaretine 14 tutuklama

Antalya’da yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.

Antalya'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yapılan soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde, Zeytinköy olarak bilinen, Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde uyuşturucu madde kullanıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.


Ayrıca şahısların üzerinde ve diğer ikametlerin çeşitli yerlerinde yapılan aramalar neticesinde daralı 415,10 gram esrar maddesi, 302,30 gram eroin maddesi, 398 adet ecstasy hap, 81,20 gram kokain maddesi, 69,60 gram metamfetamin maddesi, 3 adet hassas terazi ile 1 adet tabanca ele geçirildi.


Operasyonlarda yakalanan 118 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.