Antalya'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonuna 1 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 725 gram esrar ile 78 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişiye işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli de tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Manavgat'taki bir ikamete ortak operasyon düzenlendi. Eve yapılan aramalarda 725 gram esrar, 2 hassas terazi, 4 sigara sarma makinesi, 2 sigara sarmak için kullanılan hava kompresörü, sigara sarmada kullanılan basınçlı hava kurtarma makinası, 46 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 78 kilo kıyılmış tütün, 313 paket (200'erli) boş makaron ve 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 kişi hakkında 5607 SKM suçundan işlemlere başlanırken, 1 şüpheli Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.