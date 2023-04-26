Antalya'da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Antalya'da jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 45 gram satışa hazır metamfetamin ve 5 gram kubar esrar maddesinin ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları sonucunda; Antalya İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM ekipleri tarafından Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yapacakları tespit edilen S.Y. ve İ.S. isimli şahısların iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 45 gr satışa hazır metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi, 5 gr kubar esrar maddesi ve 2 adet cep telefonunun ele geçirildiği ifade edildi. Olay ile ilgili olarak yakalanan Ş.Y. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındığı, diğer şüpheli İ.S. isimli şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bilgisi verildi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılık ile devam edileceği vurgulandı.