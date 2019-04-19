Antalya'da üzerine yıldırım düşen yaşlı adam öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde arazide iken üzerine yıldırım düşen Süleyman Kocasarı (76) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre bugün akşam saat 17.30 sıralarında Serik ilçesi Yanköy mahallesinde arazide hayvanlarını otlatmaya giden Süleyman Kocasarı'nın üzerine yıldırım düştü. Kocasarı olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada

Kocasarı'nın yanında bulunan 4 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Şahsın yakınlarının durumu Jandarma ve Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocasarı'nın öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet savcılığınca yapılan incelemenin ardından Kocasarı'nın cezanesi Serik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak Jandarma'nın araştırması sürüyor.