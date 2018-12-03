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Antalya'da veli ligi başlıyor

2006 ve üstü doğumlu lisanslı sporcuların velileri Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan Veli Lig’de mücadele edecek.

2006 ve üstü doğumlu lisanslı sporcuların velileri Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Veli Lig'de mücadele edecek. Bu kez çocuklar saha kenarından babalarına taktik verecek.


Antalya'da amatör sporlarda bir ilk gerçekleşecek. 2006 ve üstü doğumlu lisanslı sporcuların babaları 25-28 Ocak 2019 tarihleri arasında Kervansaray Lara Otel'de düzenlenecek olan Veli Lig'de mücadele edecek. Lig'in kurucusu Muhammet Erdoğan, yapılacak olan turnuva ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini belirtti. Veli Lig fikrinin amatör spor kulüplerinde mücadele eden çocuklarını izlemeye gelen babaların heyecanını gördükçe oluştuğunu belirten Erdoğan, "Sahadaki oğluna taktik veren babalar mı ararsın, rakibe kızıp bağıran çağıran amcalar, dayılar, dedeler, anneler mi? Çocuklarımız maçın stresi yanında bir de velilere kulak verince ortaya son derece kaotik bir ortam çıkıyordu. Biz de, acaba tam tersi durumda ne olur? diye düşündük ve sporcu velilerine “Kolaysa Sen Yap” dedik. Böylece sahadaki çocuklarının yerine geçecekler ve biraz olsun empati yapabileceklerdi" dedi.

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