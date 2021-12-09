Antalya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

Antalya'da kurt, at, vaşak ve yaban domuzlarının su içme anları fotokapanlara yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına konulan fotokapan görüntülerini yayınladı. Fotokapanlara yansıyan yaban hayatını Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabında paylaştı. Fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzlarının su içme anları takıldı.