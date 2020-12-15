Antalya'da yağış eksiği yüzde 19,7'ye düştü

Antalya'da son üç gün içinde yağan yağmur kentin yağmur eksiğini önemli ölçüde giderdi. Yağmurlardan önce yüzde 57,4 olan yağış eksiği son üç günde yüzde 19,7'ye geriledi ve yağış açığımız büyük oranda kapandı.

Meteoroloji Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, Antalya için son 3 gün boyunca en fazla yağışı 289,6 kg/m2 ile havaalanı civarlarının aldığını söyledi. Gültekin, "Bunu 288,7 kg/m2 ile Serik/Belek ve 223,8 kg/m2 ile Bölge Müdürlüğümüz civarları (Muratpaşa) takip etti. Bu son yağışlarla Antalya'daki yağış eksiğimiz yüzde 57,4'ten yüzde 19,7'ye düştü. Yağış açığımız büyük oranda kapandı. Yağışlı sistem etkisini kaybetti. Hava açmaya doğru gidiyor. Haftasonuna kadar bölgemizde yağış beklenmiyor. Gece sıcaklıkları 10-11 derece, gündüz ise 19-21 derece arasında seyretmesi bekleniyor." dedi.