Antalya'da yağmur seralara ve ekili alanlara zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan bu sabaha kadar aralıklarla devam eden yağmur, tarım arazileri, plastik seralar ve açık alanda ekili ekinlere zarar verdi. Belkıs Mahallesi'nde bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun otoparkı da suyla kaplandı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belkıs, Belek, Karadayı, Kürüş ve Sarıabalı mahallesi başta olmak üzere tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun otoparkı suyla kaplandı. Köprüçayı Irmağı'nda su seviyesi normal seviyesinin üzerine çıktı, ırmak kenarında bulunan restoranlar, portakal bahçeleri de aşırı yağıştan zarar gördü.

Serik ilçesi merkez mahallesinde bulunan bir apartmanın istinat duvarı çökerken yol kenarında park halindeki bir kamyonet çöken duvar sebebiyle hasar gördü. İki gün önce Sarıabalı Mahallesi'nde Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallelerindeki yollarda da meydana gelen heyelanda yol kapanmıştı. Aynı bölgede aşırı yağışlar yeniden heyelana sebep olurken yolun bir şeridi dev kayalar altında kaldı.

Bölgede Acısu Deresi'nin geçtiği Karadayı, Belek ve Kadriye mahallelerindeki siteler arasında da su birikintileri oluştu.