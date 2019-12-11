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Antalya'da yağmur sonrası gökkuşağı

Antalya’nın Kaş ilçesinde aralıklarla yağan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde aralıklarla yağan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.


Kaş'ta aralıklı yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. D-400 Kaş-Kalkan karayolunda seyir halindeki bazı sürücüler gökkuşağını seyretmek için araçlarını yol kenarına park etti. Gökyüzündeki rengarenk görünümü seyretme şansını yakalayanlar, bu güzel manzaranın keyfini çıkardı.


Eşsiz anların görüntüsü kameralara yansıdı.

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