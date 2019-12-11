Antalya'da yağmur sonrası gökkuşağı

Antalya'nın Kaş ilçesinde aralıklarla yağan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.

Kaş'ta aralıklı yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. D-400 Kaş-Kalkan karayolunda seyir halindeki bazı sürücüler gökkuşağını seyretmek için araçlarını yol kenarına park etti. Gökyüzündeki rengarenk görünümü seyretme şansını yakalayanlar, bu güzel manzaranın keyfini çıkardı.

Eşsiz anların görüntüsü kameralara yansıdı.