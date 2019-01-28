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Antalya'da yağmur sonrası şelalelerin görsel şöleni

Antalya’nın Akseki ve İbradı ilçeleri arasında bulunan Üzümdere Irmağında oluşan şelaleler görsel şölen oluşturuyor.

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçeleri arasında bulunan Üzümdere Irmağında oluşan şelaleler görsel şölen oluşturuyor.


Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen en önemli kollardan birisi olan Üzümdere Irmağı'nda kış aylarında yağmurların yağması ile birlikte Üzemdere Vadisinde dağlardan çıkan suların oluşturduğu şelaleyi görmek için çevre ilçelerden bir çok fotoğraf sanatçısı ve ziyaretçi geliyor. Ziyaretçiler bir yerden görsel şöleni çekerken, bir yerden de cep telefonlarına kayıt yapıyorlar.


Ziyaretçilerden Ünsal Dincer, "Manavgat'tan buraya her yıl geliyorum. Bir çok yerleden suyun çıktığını gördüm ama burası harika bir yer. Sömestri tatilinde olması nedeni ile eşim ve çocuklarım ile birlikte buraya geldik. Çok mutlu olduk. Çok güzel suyu var. Bu görsel şöleni görmek için buraya her yıl gelmeye devam edeceğiz diye konuştu.


9 eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Beste Dinçer ise ailemle birlikte Manavgat'ta yaşıyoruz, şelaleyi görmeye geldik. Mükemmel bir manzarası var" dedi.

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