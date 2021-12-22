Antalya'da yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı

Antalya'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslardan 2'si tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, Döşemealtı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş timleri tarafından nitelikli suçlardan uzun süredir aranan şahısların yakalanması için başlatılan geniş kapsamlı çalışmalarda, hakkında hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve kasten yaralama gibi suçlardan 40 adet suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.T. isimli şahıs yakalandı.

Ayrıca, hakkında uyuşturucu madde ticareti, yasadışı kenevir ekimi, cinsel taciz, ateşli silah ve mermi bulundurma suçlarından kaydı bulunan ve kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.İ. isimli şahıs ile 3 yaralama suçundan yakalama kararı bulunan İ.A. isimli şahıs, gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.T. ve H.İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.A. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.