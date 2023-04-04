Antalya'da yakalanan 38 firariden 28'i tutuklandı

Antalya'da aranma kaydı bulunup polis ekiplerince yakalanan 38 şüpheliden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Mart ayı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, aranma kaydı bulunan 38 şahıs yakalandı. Şahıslardan 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmalara ek olarak “kastı aşan adam öldürme” suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası, “gece vakti yağma” suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası, “uyuşturucu madde bulundurma” suçundan 10 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplamda 4 kişi de yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Yapılan operasyonlar sonucu toplam 13 silah, 3 kesici alet, 114 fişek ve mermi ele geçirilen şüphelilere de adli işlem gerçekleştirildi.