Antalya'da yanan LPG tankerini söndürme çalışmaları sürüyor

Antalya'da LPG dolu tankerde kaza sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda seyir halinde bulunan LPG dolu tankere, Ömer Güncü'nün kullandığı 41 HU 507 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle LPG tankeri alev alıp yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri tankerin patlama ihtimaline karşı trafiği yaklaşık 1 kilometre geriden kesip, başka bir yola yönlendirdi. İtfaiye ekipleri köpük sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ise vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri de olası bir patlamada zarar görmemek için yatarak yangını söndürme çalışması yürütüyor. Öte yandan, gazdan ve dumandan etkilenen 2 itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan kamyon sürücüsünün Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Tankerin içindeki gaz bitene kadar soğutma çalışmalarının devam edeceği bildirildi.