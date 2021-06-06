Antalya'da yangın

Antalya'da kullanılmayan bir işyerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüyerek tarlalara sıçradı. Yangına havadan ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ormanlık alana ilerlememesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Serik ilçesine bağlı Belkız Mahallesi'nde kullanılmayan bir mağazada bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüyerek tarlalara sıçradı. Geniş alana yayılan yangına helikopter ile havadan söndürme çalışmaları yapılırken karadan da müdahaleler sürüyor. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yangın bölgesine, traktörlerle su taşıyor. Cam patlama seslerinin geldiği yangının, şiddetli rüzgar ile birlikte ormanlık alana doğru ilerlediği bildirildi.