Antalya'da YapexRESTORASYON ve YapexBUSINESS İş Platformları

Ş Genel Müdürü Fatih Onkar, ülke turizminin gelişim sürecinin 40 yıllık bir serüveni olduğunu belirterek " Antalya'da sadece bakanlık belgeli 889 adet otel ver. Krizlerle boğuşan ve büyüyen turizmde özellikle Antalya kıyılarındaki otellerin de yenilenme ihtiyaçları var. " dedi.

Antalya dünyada en fazla turist ağırlayan 3. kent olan Antalya'da turizm sezonuna sona yaklaşılırken turizmciler 2020 yılı hazırlıkları için kolları sıvadı. Yeni sezona ''nitelikli turist'' sayısını artırma hedefiyle hazırlanan turizm sektörü, otel düzenlemeleri, renovasyon ve peyzaj alanlarında dünyada yükselen yeni teknolojileri ve gelişmeleri sektörle buluşturacak İnndesing, YapexRESTORASYON ve YapexBUSINESS İş Platformlarına odaklandı. Ş Genel Müdürü Fatih Onkar yaptığı açıklamada, ülke turizminin gelişim sürecinin 40 yıllık bir serüveni olduğunu anımsattı. Antalya'da sadece bakanlık belgeli 889 adet otel bulunduğunu, bu otellerin mimari özelliklerinin de birbirinden güzel olduğunu anlatan Onkar, otellerin yarısının eski yapı olduğuna dikkat çekti. Turist tercihlerinin değiştiğini, turizm yatırımcılarının da bu tercihlere göre yatırım ve projeler yaptığını vurgulayan Fatih Onkar, "'Krizlerle boğuşan ve büyüyen turizmde özellikle Antalya kıyılarındaki otellerin de yenilenme ihtiyaçları var. Turizm yatırımcılarına ve sektöre, bu alanda dünyada gelişen yenilikleri ve teknolojileri ayağına getiriyoruz. Tasarım, proje, inovasyon ve malzemeler YAPEX İş Platformlarında yer alacak. Yapex organizasyonları yeni konseptler, yeni fuar ve etkinlik mekanı ile sektöre inovatif, sürdürülebilir ve teknolojik ürün ve hizmet üreten kuruluşları, karşılaşmak istedikleri karar vericiler ile nitelikli bir ortamda, Antalya kent merkezinde yer alan Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde buluşturuyor" ifadelerinde bulundu.

"Yeni çözümler arıyoruz"

Onkar, Alanya'dan Fethiye'ye kadar sahil bandında sıralanan yüzlerce turizm tesisinin sezon sonunda bir sonraki sezona hazırlanmak, yeni yatırımlarını ve yenileme projelerini gerçekleştirmek için her yıl Kasım'da otelleri için yeni çözümler aradığını belirtti. Profesyonel etkinliklerin, uluslararası ticaretin, turizm mimarisinin, modern kentleşmenin ve tasarımın odağı Antalya'da, tasarım dünyası, projeciler ve yatırımcıların yepyeni ve baştan sona profesyonel bir iş platformunda bir araya geldiğini ifade eden Onkar, "InnDESIGN Otel Yapıları, Tasarım, Yenileme ve İş Platformu Fuarında profesyonel etkinliklerin, uluslararası ticaretin, turizm mimarisinin, modern kentleşmenin ve tasarımın odağı Antalya'da tasarım dünyası, projeciler ve yatırımcılar yepyeni ve profesyonel bir iş platformunda bir araya geliyor. Antalya, turizm mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı gerçek bir tasarım kenti. Antalya'da otel tasarımı ve uygulamaları konusunda yoğun bir bilgi birikimi var. Konsept turizm tesisleri, ihtiyaçlara ve trendlere göre üretilen yenileme çözümleri, tesislerde sürdürülebilirlik esaslarına dayalı üretim, birbirinden güzel otel mekanları Antalya'yı otel tasarımı, yenilemeleri ve uygulamaları alanında uluslararası bir marka olarak ön plana çıkartıyor" dedi.

Bölgedeki yüzlerce büyük ölçekli otel ve tatil köyü ile binlerce turistik işletme, dönemsel yenileme ve yeni yatırım projeleri için, InnDesign' da sergilenecek ürün ve hizmetlerin önde gelen müşteri potansiyelini oluşturduğunu anlatan Onkar, bu iş platformunda otel yatırımcı ve yöneticileri, mimarlar, iç mimarlar, taahhüt kuruluşları temsilcilerinin 13-16 Kasım günleri InnDESIGN salonlarında bir araya geleceğini bildirdi.