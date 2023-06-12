Antalya'da yapılan spor köyü açılışa hazır

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından İbradı ilçesi Ormana mahallesinde yaptırılan, ilk etapta aynı anda 60 kişinin konaklayabileceği ve çok sayıda branşa ev sahilliği yapacak olan ASKF İbradı Ormana Spor Köyü, 19 Haziran'da açılacak.

ASKF tarafından Antalya'nın İbradı İbradı ilçesi Ormana mahallesinde yapımı süren ASKF İbradı Ormana Spor Köyü Kompleksi, 19 Haziran'da açılacak. İbradı Belediyesi'nden 25 yıllığına kiralanan tesisin yapımına geçen yıl başlayan Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 60 kişilik kafilenin konaklayabileceği ve çok sayıda branşta sporun yapılabileceği komplekste son aşamaya geldi.

“İbradı Belediyesi tarafından 21 bin 500 metrekare alan 25 yıllığına tahsis edildi”

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Hasan Dalgıç, Antalya'da yıllardır amatör spora hizmet verdiklerini söyledi. Başta Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Metin Bulut ve yönetim kurulu üyelerinin yıllardır süren büyük bir hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Dalgıç, “Genel başkanımız Metin Bulut ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte böyle bir tesiste emeğimiz olduğu için mutluyum. Bir çocuğu kazanmak benim için çok önemli. Geçmişten bu yana amatör spora önem veren bir kişiyim. Federasyon olarak İbradı Belediyesi'nden talep etmiş olduğumuz spor tesisi yapabileceğimiz arsayı İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na 21 bin 500 metrekare spor alanını 25 yıllığına tahsis etti. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz de federasyon olarak geçen yıl hemen inşaat çalışmalarına başladık. İlk etapta 12 tane konaklama için ev bitirdik. Projemizin tamamı 20 tane evden oluşmaktadır. Kalan kısmını ise önümüzdeki yıl tamamlayacağız ve çocuklarımıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

“Tarihi ve kültürel yerler tanıtılacak”

Projede şu an 10 tane evin yapıldığını aktaran Başkan Yardımcısı Dalgıç, “Şu ana kadar 5 ev tamamlandı. Bir ev de tamamlanmak üzere. Bu evlerimizin her biri 36 metrekareden oluşuyor. İçerisinde duş, tuvalet ve 5 tane baza yatak mevcuttur. Bu ayın 19'unda açılış yapacağız. Eylül ayı sonuna kadar kampımız devam edecek. Burada 11-12-13-14 yaş kategorisindeki sporcu çocuklarımızı, kulüplerimizi ağırlayacağız. Aynı zamanda turnuvalar düzenlenecek. Yine İbradı'da bulunan tarihi ve kültürel yerleri gezdirip tanıtacağız. Altınbeşik Mağarası, Düğmeli Evleri, Eynif Ovası'nda bulunan yılkı atlarını ve doğayı tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki yıl yatak kapasitesi arttırılacak”

Tesisin ilk etapta 60 sporcunun konaklayabileceğini belirten Dalgıç, “Bu yapmış olduğumuz tesiste her evde beş çocuk konaklayacak. Aynı anda 60 çocuk konaklayacak. Yine yurt içinden ve yurt dışından çok yoğun talep var. Önümüzdeki yıl tesisteki konaklama yerlerini arttıracağız ve gelecek sezona bu sayıyı ikiye katlayarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Mislina Kocakulak: “Ormanalı çocuklar mutlu”

Ormana mahallesinde yaşayan 11 yaşındaki Mislina Kocakulak, spor köyünün kendi mahallelerine yapılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kocakulak, “5. sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım. Köyümüze böyle bir tesis yapıldığı için çok mutluyum. Kendim futbolu çok seviyorum. Futbolda kaleci olarak oynuyorum. Futbola birinci sınıfta başladım. En çok sevdiğim spor dalı da futbol” şeklinde konuştu.